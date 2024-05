Feuerwehr Bad Säckingen

FW Bad Säckingen: Gartenhütte ausgebrannt

Bild-Infos

Download

Bad Säckingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 1. Mai ist in der Kleingartenanlage In den Winkeln in Bad Säckingen eine Gartenhütte komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, und konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Wie es zum Feuer gekommen ist, wird aktuell von der Polizei ermittelt. Nebst der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz war, waren auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bad Säckingen, übermittelt durch news aktuell