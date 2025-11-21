Polizei Hagen

POL-HA: Handtaschenraub in Garenfeld - Opfer durch Glasflasche verletzt

Hagen-Garenfeld (ots)

Am Mittwoch (19.11.2025) war eine 22-jährige Fußgängerin gegen 18:40 Uhr in der Straße Zur Feldlage unterwegs, als sie einen unbekannten Mann hinter sich bemerkte. Dieser rief der Geschädigten zunächst Beleidigungen zu und zog an der Handtasche der Geschädigten. Als die Geschädigte die Tasche festhielt, zog der Mann eine zerbrochene Bierflasche aus der Jacke und drohte damit, die Geschädigte zu verletzen, sollte diese die Tasche nicht herausgeben. Als die Frau der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Mann mit der Flasche in Richtung ihres Kopfes und zog weiter an der Handtasche. Die 22-Jährige erlitt dabei eine Schnittverletzung an der Hand. Dem Räuber gelang es daraufhin mit der Tasche zu fliehen. Der unbekannte Mann wurde durch sein Opfer als zirka 185 cm groß und 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er hatte ein arabisches Erscheinungsbild, kurze Haare, eine markante Nase und trug einen kurzen, dunklen Bart. Bekleidet war den Mann mit einer dunklen Jogginghose, einer schwarzen Winterjacke und einem Schal. Die Frau brachte den Vorfall erst am Folgetag auf einer Polizeiwache zur Anzeige. Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

