Polizei Hagen

POL-HA: Hagener schlägt seine Ehefrau mit Staubsaugerrohr

Hagen-Boele (ots)

Eine Hagenerin wählte am Donnerstag (20.11.) den Notruf der Polizei, nachdem sie am Nachmittag durch ihren Ehemann angegriffen und verletzt wurde. In der Wohnung des Paares sei es zu einer Auseinandersetzung aufgrund des Haushaltes gekommen. Der 36-Jährige habe sich zunächst verbal aufgeregt, seine Aggression steigerte sich jedoch. Die Hagenerin erzählte Polizisten, dass ihr zwei Mal in das Gesicht geschlagen wurde. Ihr Mann habe sie zudem mehrfach mit einem Staubsaugerrohr geschlagen, sie unter anderem als "Schlampe und Hure" bezeichnet und damit gedroht, sie umzubringen. Die Hagenerin vertraute sich der Streifenwagenbesatzung an und erzählte, dass es bereits ähnliche Vorfälle von verbalen und physischen Angriffen gab. Sie habe nun entschieden, etwas ändern zu wollen, und fasste den Mut, eine Anzeige zu erstatten. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 36-Jährige, der vor dem Eintreffen der Polizei die Wohnung verlassen hatte, konnte durch die Streifenwagenbesatzung kontaktiert und dann angetroffen werden. Er gab an, lediglich verbale Streitigkeiten mit seiner Frau gehabt zu haben. Sie habe sich verletzt, weil sie gefallen sei. Weitere Angaben wolle er nicht machen. Alles Weitere werde er mit seinem Anwalt klären. Der Mann erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot für die Wohnung. Seine Haus- und Wohnungstürschlüssel übergab er den Beamten freiwillig. Er wurde darüber informiert, dass ihm ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro auferlegt wird, wenn er sich nicht an die Wohnungsverweisung hält. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief bei dem 36-Jährigen positiv auf zwei unterschiedliche Substanzen. Er hatte zudem einen Atemalkoholwert in Höhe von 0,2 Promille. Der 36-Jährige muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell