POL-HA: Autofahrer verliert Kontrolle und fährt gegen geparkten LKW

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 76 Jahre alter Autofahrer verlor am Mittwochmorgen (19.11.2025) die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in einen LKW-Anhänger, der am Fahrbahnrand in einem Gewerbegebiet geparkt war.

Der Senior war mit seinem Skoda Fabia um etwa 8.15 Uhr auf der Obernahmerstraße in Richtung Hohenlimburg unterwegs. Auf dem Weg touchierte er mit seinem Wagen einen LKW-Anhänger, der auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellt worden war. Der 76-Jährige riss daraufhin sein Lenkrad nach links, wodurch sich das Auto drehte und gegen die Karosserie geschleudert wurde. Der Skoda Fabia wies erhebliche Schäden im Bereich der Front auf und war nicht mehr fahrbereit. Der LKW-Anhänger wurde ebenfalls leicht beschädigt. Zudem klagte der Senior bei der Unfallaufnahme der Polizeibeamten über Schmerzen.

Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, da er aufgrund der feuchten Fahrbahn sowie der abschüssigen Fahrbahn ins Rutschen geriet. Weitere Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat übernommen. (rst)

