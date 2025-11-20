Polizei Hagen

POL-HA: 14-Jähriger wird vor Discounter geschlagen und getreten - Zeugenhinweise erbeten

Hagen-Boele (ots)

Ein 14-jähriger Junge wurde am Mittwoch (19.11.2025) Opfer einer Attacke eines Jungen.

Um etwa 12.40 Uhr hielt sich der 14-Jährige auf einem Parkplatz eines Discounters an der Schwerter Straße auf, als zwei Jungen auf ihn zukamen. Einer der Jungen sprach den 14-Jährigen an, packte ihn und drückte ihn zu Boden. Daraufhin schlug er dem 14-Jährigen ins Gesicht und trat auf ihn ein, als er am Boden lag.

Ein unbeteiligter Zeuge mischte sich verbal ein, woraufhin der Junge von dem Jugendlichen abließ und mit seiner Begleitung in Richtung "Glockenstück" / Schieferstraße davonlief. Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten umgehend im Nahbereich, konnten die Jungen jedoch nicht mehr antreffen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell