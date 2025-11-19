PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Einbruch in Wohnhaus - Unbekannte stehlen Fahrzeugschlüssel und hochwertigen PKW

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Freitag (07.11.2025) und Montag (17.11.2025) in das Wohnhaus eines 43-jährigen Mannes in Hohenlimburg-Elsey ein und stahlen unter anderem ein hochwertiges Fahrzeug. Der 43-Jährige stellte am Montagabend während eines Auslandsaufenthaltes die Auslösung einer an seinem Haus installierten Überwachungskamera fest. Daraufhin bat er eine Nachbarin darum, einen Kontrollbesuch bei ihm durchzuführen. Die Frau stellte fest, dass ein Fenster aufgehebelt und mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt waren. Der oder die unbekannten Täter nahmen unter anderem auch die Schlüssel des vor der Tür geparkten Mercedes an sich und stahlen das Fahrzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

