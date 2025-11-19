Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer muss nach Glasflaschenwurf in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 28-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch (19.11.2025) in der Innenstadt randalierte und eine Glasflasche nach einem Passanten warf, nahmen ihn Einsatzkräfte der Polizei in Gewahrsam.

Bereits am späten Dienstagabend (18.11.2025) löste der 28-Jährige einen Einsatz aus, da er Glasflaschen auf den Boden warf und herumschrie. Im Einsatz baute er sich bedrohlich vor den Beamten auf und erhielt daraufhin einen Platzverweis für die Hagener Innenstadt.

Gegen 3.40 Uhr war der Mann weiterhin in der Innenstadt unterwegs und sprach in der Fußgängerzone einen 34-jährigen Passanten an. Dieser entfernte sich von dem 24-Jährigen, woraufhin er eine Glasflasche nach dem Passanten warf. Glücklicherweise wurde er nicht getroffen. Der 34-Jährige lief weiter in Richtung Mittelstraße und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte den Randalierer erneut antrafen, nahmen sie ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Sie leiteten ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein. (rst)

