Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall in Haspe - 64-jährige Autofahrerin kollidiert mit Laterne und verletzt sich leicht

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (19.11.2025) verletzte sich eine 64-jährige Autofahrerin bei einem Alleinunfall in Haspe leicht. Die Gevelsbergerin war gegen 03.20 Uhr mit ihrem Ford auf der Enneper Straße in Richtung Gevelsberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und um 180 Grad gedreht. Die 64-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der Ford wurde bei der Kollision stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell