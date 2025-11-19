Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Ladendieb festgenommen - "Es ist doch nur ein lächerlicher Diebstahl"

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag (18.11.2025) betrat ein 40-Jähriger gegen 19:30 Uhr das Geschäft eines Mannes in der Bahnhofstraße. Der Inhaber erkannte den Mann als den Dieb wieder, der vor einigen Tagen Bargeld und ein Tablet aus seinem Geschäft gestohlen hatte. Er hielt ihn fest und verständigte die Polizei. Der 40-Jährige wurde immer aggressiver, wehrte sich gegen die Durchsuchung durch die Beamten und musste zu Boden gebracht werden. Er gestand den Diebstahl und äußerte, dass er die Maßnahme nicht verstehe, da es sich nur um einen lächerlichen Diebstahl handele. Die Polizisten nahmen den 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

