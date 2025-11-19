PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 37-jährige Fußgängerin angefahren und leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer kollidierte am Dienstagmorgen (18.11.2025) in Wehringhausen mit einer 37 Jahre alten Fußgängerin, die die Fahrbahn überquerte.

Der Fahrer des Opel Combo war mit seinem Wagen auf der Wehringhauser Straße in Richtung Kuhlestraße unterwegs. Er hielt an einer roten Ampel auf Höhe der Bushaltestelle der Volkshochschule. Nach eigenen Angaben setzte er seine Fahrt fort, nachdem die Ampel auf grün schaltete. In diesem Moment soll die 37-jährige Fußgängerin auf die Fahrbahn getreten sein, um die Straße zu überqueren. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto erlitt die Frau leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die 37-Jährige und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun zu der genauen Unfallursache. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

