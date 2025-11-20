Polizei Hagen

POL-HA: Minderjähriger fährt in Begleitung seiner Freunde mit einem Auto gegen eine Ampel

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch (19.11.) verursachte ein Jugendlicher einen Verkehrsunfall mit einem Auto. Der Minderjährige, der in Begleitung von zwei Freunden war, fuhr trotz seines Alters um 19 Uhr mit einem VW durch die Buscheystraße und dort gegen eine Ampel. Zeugen sahen, dass eine Person nach dem Vorfall von der Unfallstelle flüchtete. Gegenüber einer Streifenwagenbesatzung gab ein 16-Jähriger im Beisein seiner Mutter zu, mit dem Auto gefahren zu sein. Er habe von der Buscheystraße in die Christian-Rohlfs-Straße einbiegen wollen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte dann mit der Ampel. Er gab zunächst an, dass er lediglich mit einem 15-Jährigen unterwegs war. Dieser hatte die Fahrzeugschlüssel seiner Mutter ohne ihr Wissen an sich genommen.

Erst später gaben die beiden Minderjährigen auf mehrfache Nachfrage der Polizisten zu, dass ein weiterer 15-Jähriger mit in dem Auto saß. Er sei aus Angst geflüchtet. Nachdem die Beamten den jungen Hagener telefonisch kontaktierten, kehrte er schließlich an die Unfallstelle zurück. Angaben von Zeugen erhärteten den Verdacht, dass der 16-Jährige am Steuer des VW saß. Ob es zuvor bereits Fahrerwechsel gegeben hat, ist derzeit noch nicht geklärt.

Der 16-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Anzeige aufgrund des unbefugten Gebrauchs des Autos. Der VW war nicht mehr versichert, deshalb wurde eine weitere Strafanzeige gefertigt. Zur Klärung des Unfallherganges und der sicheren Fahrzeugführerbestimmung stellten die Polizisten den Pkw sicher. Die Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell