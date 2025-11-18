Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Hamburg-Othmarschen, Albertiweg, Feuer mit zwei Löschzügen in einer unterirdischen Verkehrsanlage, 18.11.2025, 07:01 Uhr

Hamburg (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Feuerwehr Hamburg über den Notruf ein Feuer in einer Tiefgarage gemeldet. In dieser sollte ein PKW brennen. Aufgrund dieser Schilderung alarmierte die Rettungsleitstelle umgehend das Einsatzstichwort "Feuer mit zwei Löschzügen in einer unterirdischen Verkehrsanlage".

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus der Tiefgarage. Personen und angrenzende Gebäude waren nicht gefährdet. Zwei Trupps unter Atemschutz begannen umgehend, einen PKW, einen Kleinbus und einen Motorroller mit zwei Strahlrohren zu löschen.

Der Einsatzleiter veranlasste eine Warnung der Bevölkerung in der näheren Umgebung. Für die Entrauchung der Tiefgarage wurden Spezialkräfte eingesetzt. Um 9:18 Uhr wurde von der Einsatzstelle "Feuer aus" gemeldet.

Die Feuerwehr Hamburg war mit rund 65 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort im Einsatz für Hamburg. Die Lösch- und Belüftungsarbeiten dauern derzeit noch an.

Während des Einsatzes wurde auch ein Teil der Elbchaussee durch die Polizei Hamburg voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell