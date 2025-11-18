PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Hamburg-Othmarschen, Albertiweg, Feuer mit zwei Löschzügen in einer unterirdischen Verkehrsanlage, 18.11.2025, 07:01 Uhr

Hamburg (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Feuerwehr Hamburg über den Notruf ein Feuer in einer Tiefgarage gemeldet. In dieser sollte ein PKW brennen. Aufgrund dieser Schilderung alarmierte die Rettungsleitstelle umgehend das Einsatzstichwort "Feuer mit zwei Löschzügen in einer unterirdischen Verkehrsanlage".

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus der Tiefgarage. Personen und angrenzende Gebäude waren nicht gefährdet. Zwei Trupps unter Atemschutz begannen umgehend, einen PKW, einen Kleinbus und einen Motorroller mit zwei Strahlrohren zu löschen.

Der Einsatzleiter veranlasste eine Warnung der Bevölkerung in der näheren Umgebung. Für die Entrauchung der Tiefgarage wurden Spezialkräfte eingesetzt. Um 9:18 Uhr wurde von der Einsatzstelle "Feuer aus" gemeldet.

Die Feuerwehr Hamburg war mit rund 65 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort im Einsatz für Hamburg. Die Lösch- und Belüftungsarbeiten dauern derzeit noch an.

Während des Einsatzes wurde auch ein Teil der Elbchaussee durch die Polizei Hamburg voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Pressedienst
Sven Bartens
Telefon: 040/42851 51 51
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hamburg
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 23:02

    FW-HH: Großeinsatz des Rettungsdienstes in der Europapassage

    Hamburg (ots) - Hamburg-Altstadt, Ballindamm, Gefahrguteinsatz mit Großeinsatz des Rettungsdienstes, 15.11.2025, 20:43 Uhr Am Samstagabend wurden der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg mehrere Personen mit Atemwegsreizungen in der Europapassage in der Hamburger Innenstadt gemeldet. Die Europapassage wurde daraufhin durch die Mitarbeitenden des Einkaufszentrums ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 00:18

    FW-HH: Drei Löschzüge bei einem Feuer in einem Restaurant auf der Reeperbahn im Einsatz

    Hamburg (ots) - Hamburg-St. Pauli, Reeperbahn, Feuer mit drei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst, 09.11.2025, 20:10 Uhr Am Sonntagabend wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf ein Feuer in einem Restaurant auf der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli gemeldet. Aufgrund der Vielzahl von Notrufen, in denen auch von verletzten Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren