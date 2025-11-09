Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Gefahrstoffeinsatz mit Großeinsatz für den Rettungsdienst in einem lebensmitterverarbeitenden Betrieb

Hamburg (ots)

Hamburg-Stellingen, Kronsaalsweg, Gefahrstoffeinsatz mit Großeinsatz Rettungsdienst, 09.11.2025, 07:27 Uhr

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Gefahrstoffeinsatz in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb im Kronsaalsweg in Hamburg-Stellingen alarmiert. Mehrere Beschäftigte klagten über Augen- und Atemwegsreizungen, woraufhin die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg umgehend mehrere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst entsandte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich zahlreiche Personen außerhalb des Gebäudes. Insgesamt 27 Personen zeigten Beschwerden unterschiedlicher Schweregrade. Zwei Personen wurden als schwer-, 25 Personen als leichtverletzt eingestuft. Zehn Betroffene mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Aufgrund der Vielzahl an Betroffenen wurde ein Großeinsatz des Rettungsdienstes ausgelöst. Die Einsatzleitung bildete mehrere Einsatzabschnitte zur medizinischen Versorgung und der Gefahrenabwehr.

Spezialkräfte der Technik- und Umweltwache erkundeten den betroffenen Bereich des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es während eines Verarbeitungsprozesses zu einem Austritt einer Chlordioxidlösung gekommen sein. Ein aktiver Gefahrstoffaustritt konnte durch den Umweltdienst der Feuerwehr Hamburg jedoch nicht nachgewiesen werden. Der betroffene Bereich wurde umfassend belüftet und anschließend an den Eigentümer übergeben.

Im Einsatz waren 130 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes Hamburg für rund drei Stunden.

