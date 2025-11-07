PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer mit zwei Löschzügen - Großeinsatz des Rettungsdienstes in einem Pflegeheim

Hamburg (ots)

Hamburg-Billstedt, Oberschleems, Feuer mit zwei Löschzügen und einem Großeinsatz Rettungsdienst, 07.11.2025, 20:02 Uhr

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer in einem Pflegeheim nach Hamburg-Billstedt alarmiert. Zeitgleich zum automatischen Alarm der Brandmeldeanlage ging ein Notruf in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein, der einen Brand in einem Patientenzimmer meldete, in dem sich noch mehrere Bewohner aufhalten sollten.

Bereits auf der Anfahrt wurde durch die Rettungsleitstelle das Alarmstichwort auf Feuer mit zwei Löschzüge und Großeinsatz Rettungsdienstes erhöht.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: Aus einem Zimmer im dritten Obergeschoss drang dichter Rauch. Nach ersten Informationen sollten sich noch Personen im betroffenen Bereich befinden.

Unverzüglich wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit Löschrohren zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Eine Person konnte über die Drehleiter aus dem Brandzimmer gerettet werden, eine weitere über den Treppenraum. Eine Person wurde lebensbedrohlich, eine weitere schwer verletzt. Acht weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten durch das Pflegepersonal unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt waren zehn Personen von dem Ereignis betroffen.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Trupps schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Im Anschluss erfolgten umfangreiche Belüftungsmaßnahmen.

Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben.

Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg in der Spitze mit rund 70 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst Hamburg für rund zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Patrick Schrenk
Telefon: 040-42851-5151
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

