Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Dachgeschowohnung - zwei Personen leicht verletzt

Hamburg (ots)

Hamburg-Neugraben-Fischbek, Cuxhavener Straße, Feuer mit zwei Löschzügen und Menschenleben in Gefahr, 29.10.2025, 12:02 Uhr

Gegen 12:03 Uhr mittags gingen mehrere Notrufe bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein. Anrufende meldeten Rauch aus einer Dachgeschosswohnung, in der sich noch Personen aufhielten. Die Leitstelle alarmierte daraufhin einen Löschzug und den Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungswagen.

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte war eine massive Rauchentwicklung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses festzustellen. Der Einsatzleiter vor Ort ließ eine Alarmstufenerhöhung auf das Einsatzstichwort Feuer mit zwei Löschzügen und Menschenleben in Gefahr durchführen. Zwei Personen konnten aus dem Gebäude gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Gleichzeitig wurde eine Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr im Innenangriff und einem Wenderohr im Außenangriff eingeleitet. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Personen mehr vermisst. Insgesamt waren vier Personen betroffen, davon mussten zwei Personen Rettungsdienstlich versorgt und leicht verletzt in Krankenhäuser transportiert werden.

Durch den schnellen und massiven Löscheinsatz konnte das Feuer im Dachgeschoss schnell unter Kontrolle gebracht und eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Um 13:00 Uhr meldete der Einsatzleiter: "Feuer aus" und ordnete eine weitere Brandstellenkontrolle für den Nachmittag an. Um 13:27 Uhr waren alle Nachlöscharbeiten abgeschlossen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Hamburg war insgesamt mit 50 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rund vier Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell