Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Einbruch in Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich zwischen Sonntag (16.02.2025) 20.00 Uhr und Montag (17.02.2025) 07:30 Uhr unberechtigt in ein noch im Rohbau befindlichen Neubau in der Margarete-Steiff-Straße in Bönnigheim. Die Unbekannten schlugen die Glasscheibe einer Terrassentür des Rohbaus ein und verschafften sich so Zugang ins Gebäudeinnere. Hieraus entwendeten die Täter mehrere Baumaschinen sowie Teile von Baumaschinen unterschiedlicher Gewerke, die dort Arbeiten ausführen. Der Wert der entwendeten Gegenstände steht noch nicht fest. Der Sachschaden an der Glasscheibe beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter Tel. 07143 89106-0 oder per Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

