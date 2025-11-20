Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer reißt morgens Fahrzeugteile ab und wird abends wegen eines Raubes festgenommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch (19.11.2025) rief eine Zeugin die Polizei gegen 07:10 Uhr in die Alleestraße. Dort trat ein Mann gegen ein Erdgeschossfenster eines Hauses und riss anschließend Kennzeichen, Scheibenwischer, Griffe und Verkleidungsteile von Autos ab. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Randalierer in Gewahrsam. Von dort wurde er nachmittags entlassen, nachdem er sich beruhigt hatte. Gegen 22:10 Uhr betrat der 28-Jährige einen Kiosk - erneut in der Alleestraße. Dort warf er Ware auf den Verlaufstresen und verlangte Zigaretten. Dabei ging er mit erhobener Bierflasche auf den Besitzer zu, der aus Furcht die Zigaretten aushändigte. Ohne zu zahlen verließ der Räuber das Geschäft. Im Rahmen einer Fahndung griffen die Polizisten den 28-Jährigen im Flur eines Wohnhauses auf und nahmen ihn vorläufig fest. Das geraubte Gut trug er noch immer bei sich. Gegen den Mann wird jetzt nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Raubes ermittelt. (hir)

