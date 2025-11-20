Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl in der Innenstadt - Bürger hilft Ladendieb bei Festnahme

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (19.11.2025) beobachtete ein Ladendetektiv (35) einen 23-Jährigen gegen 15:30 Uhr in einer Drogerie in der Hohenzollernstraße. Dieser verhielt sich auffällig und steckte wenig später einen hochwertigen Parfüm-Flakon in die Hosentasche. Mit der Beute verließ er das Geschäft und entriss sich dem Griff des Detektivs, als dieser ihn aufhalten wollte. Er nahm die Verfolgung auf und stellte den 23-Jährigen nach wenigen Metern Flucht. Der Dieb schlug seinen Verfolger mit der Faust ins Gesicht. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Detektiv durch einen Passanten unterstützt wurde. Gemeinsam konnten die Männer den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Dieb beleidigte und bedrohte die Beamten massiv. Diese legten eine Anzeige vor und erteilten dem aggressiven Mann einen Platzverweis für die Hagener Innenstadt. (hir)

