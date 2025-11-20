PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Hagen/Haspe (ots)

Zwischen Dienstag (18.11.) 21:30 Uhr und Mittwoch (19.11.) kam es in der Enneper Straße gegen 8.15 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Ein Fenster stand offen, als ein 34-Jähriger die Räumlichkeiten am frühen Morgen betrat. Im weiteren Verlauf sah er zusammen mit einem gleichaltrigen Mann, dass die Kasse geöffnet und bis auf wenige Münzen leer war. Hinweise auf Täter konnten die Männer nicht geben. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige aufgrund eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden telefonisch unter der 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

