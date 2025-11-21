Polizei Hagen

POL-HA: Haushaltshilfe stiehlt hochwertigen Schmuck aus dem Haus einer 83-jährigen Frau

Hagen-Haspe (ots)

Bereits am Mittwochvormittag (19.11.2025) stahl eine bislang unbekannte Frau hochwertigen Schmuck aus dem Haus einer 83-jährigen Frau in Haspe. Per Zeitungsannonce hatte die Hagenerin eine Haushaltshilfe gesucht. Daraufhin meldete sich die Unbekannte und reinigte am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr das Haus der Seniorin in der Vogelsanger Straße. Am Donnerstag stellte die 83-Jährige dann fest, dass die Frau Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen hatte. Sie war etwa 25 bis 30 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß und hatte lange, schwarze, zum Zopf gebundene Haare. Die Unbekannte war mit einer schwarzen Lederjacke sowie einer schwarzen Jeanshose bekleidet. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell