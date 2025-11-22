Polizei Hagen

POL-HA: Brand mehrerer Pkw

Hagen-Herbeck (ots)

Auf einem Gelände einer Firma in der Straße Mühlenstück 9 in Hagen Herbeck kommt es am 22.11.2025 gegen 01:58 Uhr zu einem Pkw Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es zu einem Brand an einem Pkw. Durch das Feuer werden drei weitere Pkw beschädigt. Personen kommen nicht zu Schaden.

Das Feuer wird durch die Feuerwehr der Stadt Hagen gelöscht. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen wird hinzugezogen.

Die Ermittlungen, ob die Ursache des Brands durch einen technischen Defekt oder die Begehung einer Straftat entstanden ist, dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell