Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Auffahrunfall

Mühlhausen (ots)

Wie am Dienstag gegen 17.15 Uhr bekannt wurde, kam es im Bereich der Straße Blobach zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhren ein Dacia und ein BMW hintereinander die Straße, als die vorausfahrende Dacia-Fahrerin an der Kreuzung zur Johannisstraße verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Fahrer des BMW bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
