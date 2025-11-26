Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallfahrzeug festgestellt - Fahrer flüchtig

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr, über einem Verkehrsunfall im Bereich der Hauptstraße informiert. Vor Ort ergaben die ersten Ermittlungen, dass ein Autofahrer von Körner aus in Richtung Mühlhausen fuhr und im Bereich einer Rechtskurve, aus zunächst unklarer Ursache, von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge fuhr der Verkehrsteilnehmer auf den Gehweg und gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer pflichtwidrig vom Unfallort. Den Beamten gelang es im Rahmen einer Nahbereichsabsuche den Pkw in der Ortslage festzustellen, allerdings ohne Rückschlüsse auf den Fahrer ziehen zu können. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht dauern an.

Wer kann Hinweise zum genauen Unfallhergang oder zum Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlahusen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0307451

