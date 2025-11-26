Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mühlhausen (ots)

Die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis wurde am Mittwochmorgen, gegen 5.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Wendewehrstraße gerufen. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhren zwei Pkw nebeneinander die benannte Straße in Richtung Innenstadt, als im Bereich der Kreuzung mit der Friedrich-Naumann-Straße ein Fahrzeug entgegen der Vorfahrtsregelung in die Straße einbog. Anschließend mussten die beiden Pkw ausweichen. Ein Skodafahrer kollidierte dabei mit einer Straßenlaterne. Die beiden anderen beteiligten entfernten sich pflichtwidrig als Unfallbeteiligte, auch wenn diese nicht zu Schaden kamen, vom Unfallort. Der 32-jährige verunfallte Verkehrsteilnehmer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Beamten dauern an.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben zu den übrigen unfallbeteiligten Fahrzeugen oder deren Fahrern machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0307485

