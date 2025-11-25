Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß von zwei Pkw

Niederorschel (ots)

Am Dienstag wurde die Eichsfelder Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Straße Aue gerufen, welcher sich gegen 12.10 Uhr ereignete. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein Autofahrer die benannte Straße und übersah auf Höhe der Bahnhofstraße eine Fahrerin eines Pkw. Im Anschluss kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

