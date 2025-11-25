Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Sondershausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ferdinand-Schlufter-Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr eine Autofahrerin aus Richtung der Conrad-Röntgen-Straße kommend den Kreuzungsbereich mit der Ferdinand-Schlufter-Straße. Die 53-Jährige befuhr die Kreuzung wider der Vorfahrtsregelung und kollidierte in der Folge mit einem Autofahrer, welcher die Straße befuhr. Der 56-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Kyffhäuser dauern an.

