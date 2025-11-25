PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pyrotechnische Erzeugnisse sorgen für Polizeieinsatz

Merxleben (ots)

Bereits am Samstag stellten Mitarbeiter des Thüringer Landesamts für Verbraucherschutz bei der Prüfung eines Fachgeschäfts die Lagerung von großen Mengen an verkaufsfähigen, pyrotechnischen Erzeugnissen fest. Es konnte unter Hinzuziehung von Polizeikräften ermittelt werden, dass es sich um mehrere hundert Kilogramm Feuerwerkskörper handelte. Für die Lagerung solcher Manegen war der Verantwortliche nicht befähigt, sodass durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ein Ermittlungsverfahren sowie entsprechende strafprozessuale Maßnahmen eingeleitet wurden. Die pyrotechnischen Erzeugnisse wurden sichergestellt und werden gegenwärtig mit einem Delaborierungsdienst und Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Thüringen abtransportiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:40

    LPI-NDH: Briefkasten beschmiert - Zeugen gesucht

    Sondershausen (ots) - Am Montag kam es zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr im Bereich der Borntalstraße zu einer Sachbeschädigung. Ersten Ermittlungen zu Folge beschmierten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen Briefkasten und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche die ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:39

    LPI-NDH: Person schlägt auf Fahrzeuge ein

    Mühlhausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Montag, gegen 22.25 Uhr, in die Karl-Liebknecht-Straße gerufen. Ein Zeuge teilte mit, dass eine männliche Person auf mehrere abgestellte Fahrzeuge einschlug. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den Täter feststellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:38

    LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

    Klettstedt (ots) - Gegen 14.55 Uhr kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3176. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr ein Autofahrer die Kreisstraße 510 aus Richtung Nägelstedt kommend in Richtung Sundhausen. Hierbei befuhr der Fahrzeugführer eine Kreuzung und übersah vermutlich eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, woraufhin es zur Kollision kam. In Folge des Unfalls wurde die 23-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren