Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pyrotechnische Erzeugnisse sorgen für Polizeieinsatz

Merxleben (ots)

Bereits am Samstag stellten Mitarbeiter des Thüringer Landesamts für Verbraucherschutz bei der Prüfung eines Fachgeschäfts die Lagerung von großen Mengen an verkaufsfähigen, pyrotechnischen Erzeugnissen fest. Es konnte unter Hinzuziehung von Polizeikräften ermittelt werden, dass es sich um mehrere hundert Kilogramm Feuerwerkskörper handelte. Für die Lagerung solcher Manegen war der Verantwortliche nicht befähigt, sodass durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ein Ermittlungsverfahren sowie entsprechende strafprozessuale Maßnahmen eingeleitet wurden. Die pyrotechnischen Erzeugnisse wurden sichergestellt und werden gegenwärtig mit einem Delaborierungsdienst und Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Thüringen abtransportiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell