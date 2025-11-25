Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Person schlägt auf Fahrzeuge ein
Mühlhausen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Montag, gegen 22.25 Uhr, in die Karl-Liebknecht-Straße gerufen. Ein Zeuge teilte mit, dass eine männliche Person auf mehrere abgestellte Fahrzeuge einschlug. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den Täter feststellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung wurde eingeleitet.
