PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Person schlägt auf Fahrzeuge ein

Mühlhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Montag, gegen 22.25 Uhr, in die Karl-Liebknecht-Straße gerufen. Ein Zeuge teilte mit, dass eine männliche Person auf mehrere abgestellte Fahrzeuge einschlug. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den Täter feststellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:38

    LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

    Klettstedt (ots) - Gegen 14.55 Uhr kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3176. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr ein Autofahrer die Kreisstraße 510 aus Richtung Nägelstedt kommend in Richtung Sundhausen. Hierbei befuhr der Fahrzeugführer eine Kreuzung und übersah vermutlich eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, woraufhin es zur Kollision kam. In Folge des Unfalls wurde die 23-jährige ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:32

    LPI-NDH: Randalierer leistete Widerstand gegen Polizeibeamte

    Thamsbrück (ots) - Am Montag kam es gegen 21.10 zu einem Polizeieinsatz in der Straße Am Kindergarten. Ein Anwohner verständigte die Polizei, da eine männliche Person eine Haustür beschädigte. Als die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich vor Ort eintrafen, konnte der Täter in der Umgebung festgestellt werden. Der Betroffene wurde den Polizisten gegenüber verbal- und körperlich aggressiv und es musste ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:27

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei LKW

    Ellrich (ots) - Gegen 17.10 Uhr kam es am Montag im Bereich der Pontelstraße zu einem Verkehrsunfall. Bei der Ausfahrt eines Firmengeländes beabsichtigte ersten Erkenntnissen nach der Fahrzeugführer eines LKW an einem anderen dort abgestellten LKW vorbeifahren. Bei diesem Vorgang stießen die beiden LKW seitlich zusammen, wobei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Beamte des Inspektionsdienst in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren