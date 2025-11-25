LPI-NDH: Person schlägt auf Fahrzeuge ein

Thamsbrück (ots) - Am Montag kam es gegen 21.10 zu einem Polizeieinsatz in der Straße Am Kindergarten. Ein Anwohner verständigte die Polizei, da eine männliche Person eine Haustür beschädigte. Als die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich vor Ort eintrafen, konnte der Täter in der Umgebung festgestellt werden. Der Betroffene wurde den Polizisten gegenüber verbal- und körperlich aggressiv und es musste ...

mehr