Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randalierer leistete Widerstand gegen Polizeibeamte

Thamsbrück (ots)

Am Montag kam es gegen 21.10 zu einem Polizeieinsatz in der Straße Am Kindergarten. Ein Anwohner verständigte die Polizei, da eine männliche Person eine Haustür beschädigte. Als die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich vor Ort eintrafen, konnte der Täter in der Umgebung festgestellt werden. Der Betroffene wurde den Polizisten gegenüber verbal- und körperlich aggressiv und es musste fixiert werden. Der augenscheinlich alkoholisierte 39-Jährige widersetzte sich beharrlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

