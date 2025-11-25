Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei LKW

Ellrich (ots)

Gegen 17.10 Uhr kam es am Montag im Bereich der Pontelstraße zu einem Verkehrsunfall. Bei der Ausfahrt eines Firmengeländes beabsichtigte ersten Erkenntnissen nach der Fahrzeugführer eines LKW an einem anderen dort abgestellten LKW vorbeifahren. Bei diesem Vorgang stießen die beiden LKW seitlich zusammen, wobei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Beamte des Inspektionsdienst in Nordhausen nahmen den Unfall auf.

