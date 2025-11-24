Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeitungen im Treppenhaus in Brand gesetzt

Nordhausen (ots)

Bereits in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Samstag 10 Uhr setzten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Blasiistraße Zeitungen in Brand. Diese lagerte in der Nähe eines Aufzuges, der durch den Brand, welcher selbstständig erlosch, nicht wesentlich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf etwa zweihundert Euro geschätzt.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz, suchten und sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0305699

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell