Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenglätte sorgt für Verkehrsbehinderungen - Landstraße gesperrt

Langula (ots)

Aufgrund von Straßenglätte kam es am Montagvormittag auf der Landstraße 1016 zwischen Langula und Hallungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Lkw war am Morgen aufgrund der schneeglatten Fahrbahn mit seinem Auflieger von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Der Lkw musste geborgen werden. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis 13.45 Uhr an. Die Landstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Außerdem konnten mehrere Lkw aufgrund der Straßenglätte nicht weiterfahren.

