Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rüttelplatte entwendet

Roßleben (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt auf das Gelände eines Freibades im Hasenwinkel. Dort entwendeten die Diebe eine Rüttelplatte und flüchteten mit dieser in unbekannte Richtung. Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf einen Wert im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise.

Wer hat beobachtet, wie sich jemand Zutritt auf das Gelände des Freibades verschaffte? Wer hat beobachtet, wie sich jemand mit einer Rüttelplatte vom Tatort entfernte?

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0305589

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell