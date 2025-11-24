Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Sonderpostenmarkt

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Samstag, 19.15 Uhr bis Montag, 08.50 Uhr, drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in einen Sonderpostenmarkt in der Förstemannstraße ein. Im Gebäudeinneren suchten sie nach Wertgegenständen und versuchten einen Sicherheitsschrank aufzubrechen. Hieran scheiterten die Täter und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Sie hinterließen Sachschäden von mehreren hundert Euro. Aus einem Anbau entwendeten die Täter zudem Elektrowerkzeuge im Wert von etwa einhundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zu Einsatz und sicherten vor Ort Spuren. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0305491

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell