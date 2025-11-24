Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich - eine Person verletzt

Nordhausen (ots)

Am Montag kam es gegen 10.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Helmestraße und Uthleber Straße zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Fahrzeugen. Ein männlicher Fahrzeugführer beabsichtigte auf die Helmestraße aufzufahren und übersah hierbei einen Vorfahrtsberechtigten, welcher aus Richtung Sondershausen in den Kreuzungsbereich einfuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, welche anschließend mit einem weiteren wartenden Fahrzeug im Kreuzungsbereich zusammenstießen. In Folge des Unfalls wurde eine Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Euro. Ein Auto musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Bis das Fahrzeug geborgen war kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 12 Uhr war die Helmestraße wieder frei befahrbar.

