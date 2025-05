Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.05.2025:

Wabern

Freitag, 09.05.2025, 22:00 Uhr bis Samstag, 10.05.2025, 09:15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte, in ein Getränkelager einer Tankstelle in der Hauptstraße in Wabern-Unshausen einzubrechen.

Die unbekannten Täter begaben sich auf das Tankstellengelände und versuchten, die neben der Haupteingangstür zum Verkaufsraum gelegene Metalltür zum Getränkelager, mittels unbekannten Werkzeugs zu öffnen.

Da die Sicherheitstür des Lagers den Versuchen, diese aufzuhebeln, jedoch standhielt, gelangten die Unbekannten nicht in das Gebäude und es entstand lediglich Sachschaden an der Tür.

Die Täter flüchteten im Anschluss ohne Beute vom Tatort.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es bereits im Februar dieses Jahres, wo Unbekannte versuchten, in das Getränkelager des neben der Tankstelle befindlichen Bistros einzubrechen.

Auch hier entstand Sachschaden an der Tür durch die Hebelversuche. Die Täter blieben ebenfalls erfolglos.

Aufgrund des erneuten Vorfalls auf dem benachbarten Tankstellengelände hat sich das Bistro nun ebenfalls dazu entschlossen, Strafanzeige zu erstatten.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05681-774-0 entgegengenommen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell