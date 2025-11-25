PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen wegen des Verdachtes der Gewässerverunreinigung

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Montagnachmittag schaute ein Anwohner aus einem Ortsteil von Leinefelde-Worbis verdutzt in einen kleinen Fluss, als dieser entgegen der gewöhnlichen Gewässerfärbung rot erschien. Bei genauem Hinsehen bestätigte sich der Verdacht, dass vermutlich eine unbekannte Flüssigkeit in den Flusslauf gelangte.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurde der Zulauf zurückverfolgt. Man konnte die Ursache auf einen Hof lokalisieren, auf dem Nutzvieh geschlachtet wurde. Die Beamten entnahmen Gewässerproben und dokumentierten die Feststellungen entsprechend. Die zuständigen Ämter des Landkreises Eichsfeld wurden hierüber in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 15:00

    LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich - eine Person verletzt

    Nordhausen (ots) - Am Montag kam es gegen 10.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Helmestraße und Uthleber Straße zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Fahrzeugen. Ein männlicher Fahrzeugführer beabsichtigte auf die Helmestraße aufzufahren und übersah hierbei einen Vorfahrtsberechtigten, welcher aus Richtung Sondershausen in den Kreuzungsbereich ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:00

    LPI-NDH: Zeitungen im Treppenhaus in Brand gesetzt

    Nordhausen (ots) - Bereits in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Samstag 10 Uhr setzten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Blasiistraße Zeitungen in Brand. Diese lagerte in der Nähe eines Aufzuges, der durch den Brand, welcher selbstständig erlosch, nicht wesentlich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf etwa zweihundert Euro geschätzt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz, suchten ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:58

    LPI-NDH: Einbrecher in Sonderpostenmarkt

    Nordhausen (ots) - In der Zeit von Samstag, 19.15 Uhr bis Montag, 08.50 Uhr, drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in einen Sonderpostenmarkt in der Förstemannstraße ein. Im Gebäudeinneren suchten sie nach Wertgegenständen und versuchten einen Sicherheitsschrank aufzubrechen. Hieran scheiterten die Täter und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Sie hinterließen Sachschäden von mehreren hundert Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren