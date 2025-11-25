Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen wegen des Verdachtes der Gewässerverunreinigung

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Montagnachmittag schaute ein Anwohner aus einem Ortsteil von Leinefelde-Worbis verdutzt in einen kleinen Fluss, als dieser entgegen der gewöhnlichen Gewässerfärbung rot erschien. Bei genauem Hinsehen bestätigte sich der Verdacht, dass vermutlich eine unbekannte Flüssigkeit in den Flusslauf gelangte.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurde der Zulauf zurückverfolgt. Man konnte die Ursache auf einen Hof lokalisieren, auf dem Nutzvieh geschlachtet wurde. Die Beamten entnahmen Gewässerproben und dokumentierten die Feststellungen entsprechend. Die zuständigen Ämter des Landkreises Eichsfeld wurden hierüber in Kenntnis gesetzt.

