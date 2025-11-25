Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Klettstedt (ots)

Gegen 14.55 Uhr kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3176. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr ein Autofahrer die Kreisstraße 510 aus Richtung Nägelstedt kommend in Richtung Sundhausen. Hierbei befuhr der Fahrzeugführer eine Kreuzung und übersah vermutlich eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, woraufhin es zur Kollision kam.

In Folge des Unfalls wurde die 23-jährige Fahrzeugführerin verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden. Die Fahrbahn musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza ermitteln zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell