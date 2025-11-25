Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Briefkasten beschmiert - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots)

Am Montag kam es zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr im Bereich der Borntalstraße zu einer Sachbeschädigung. Ersten Ermittlungen zu Folge beschmierten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen Briefkasten und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0306330

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell