Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Worbis (ots)

Gegen 7.20 Uhr kam es am Dienstag im Bereich der Franz-Weinrich-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer und eine Autofahrerin befuhren hintereinander die Fahrbahn und ordneten sich in einen Abbiegestreifen ein. Als der vorausfahrende Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste bemerkte die folgende Verkehrsteilnehmerin dies vermutlich nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw auf. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

