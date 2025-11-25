Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Taschendieb flüchtig - Zeugen gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine Kundin eines Einkaufsmarktes in der Dürerstraße wurde am Dienstag, gegen 11 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls. Ersten Ermittlungen zu Folge entwendete ein derzeit unbekannter Täter die Handtasche der Frau und flüchtete. Die Tasche beinhaltete Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten die Ermittlungen wegen Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 03606906

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell