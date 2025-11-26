PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abgefallene Stoßstange verursacht Verkehrsunfall

Greußen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 19.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4. Ein 20-Jähriger sowie ein 37-jähriger Autofahrer befuhren hintereinander die Straße, als sich aus bisher ungeklärter Ursache die hintere Stoßstange vom Pkw des 20-Jährigen löste und auf die Fahrbahn fiel. Der nachfolgende 37-Jährige konnte dem Hindernis nicht ausweichen und erfasste das Fahrzeugteil. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren vor Ort zur Unfallaufnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 16:36

    LPI-NDH: Zusammenstoß von zwei Pkw

    Niederorschel (ots) - Am Dienstag wurde die Eichsfelder Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Straße Aue gerufen, welcher sich gegen 12.10 Uhr ereignete. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein Autofahrer die benannte Straße und übersah auf Höhe der Bahnhofstraße eine Fahrerin eines Pkw. Im Anschluss kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Pkw musste ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 16:33

    LPI-NDH: Taschendieb flüchtig - Zeugen gesucht

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Eine Kundin eines Einkaufsmarktes in der Dürerstraße wurde am Dienstag, gegen 11 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls. Ersten Ermittlungen zu Folge entwendete ein derzeit unbekannter Täter die Handtasche der Frau und flüchtete. Die Tasche beinhaltete Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten die Ermittlungen wegen Diebstahls ein und ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 16:31

    LPI-NDH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

    Sondershausen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ferdinand-Schlufter-Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr eine Autofahrerin aus Richtung der Conrad-Röntgen-Straße kommend den Kreuzungsbereich mit der Ferdinand-Schlufter-Straße. Die 53-Jährige befuhr die Kreuzung wider der Vorfahrtsregelung und kollidierte in der Folge mit einem Autofahrer, welcher die Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren