Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abgefallene Stoßstange verursacht Verkehrsunfall

Greußen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 19.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4. Ein 20-Jähriger sowie ein 37-jähriger Autofahrer befuhren hintereinander die Straße, als sich aus bisher ungeklärter Ursache die hintere Stoßstange vom Pkw des 20-Jährigen löste und auf die Fahrbahn fiel. Der nachfolgende 37-Jährige konnte dem Hindernis nicht ausweichen und erfasste das Fahrzeugteil. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren vor Ort zur Unfallaufnahme.

