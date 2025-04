Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte stehlen Bargeld aus Wohnung

Greiz (ots)

Greiz: Am Montagnachmittag, den 07.04.2025, 15:00 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnung einer 88-jährigen Frau in der Clara-Zetkin-Straße. Unter einem Vorwand gelangten sie in die Wohnung. Als die 88-Jährige die Täter kurze Zeit unbeobachtet ließ, entwendeten diese Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages aus dem Portemonnaie der Geschädigten. Danach verließen beide die Wohnung in unbekannte Richtung. Als der Frau der Verlust des Geldes auffiel, informierte diese die Polizei, welche die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 entgegen. (Bezugsnummer: 0089385/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell