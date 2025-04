LPI-G: Graffiti an Hausfassade eines Supermarktes

Gera (ots) - Gera. Am 05. April 2025 kam es gegen 14:15 Uhr in der Auerbachstraße in Gera zu einem Vorfall, bei dem eine 74-jährige Frau unvermittelt durch eine unbekannte männliche Person ins Gesicht geschlagen wurde, wodurch diese leichte Verletzungen erlitt. Der Täter entfernte sich unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung und verblieb unerkannt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

