Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerwartete Feststellung nach Verkehrsunfall

Bad Tennstedt (ots)

Gegen 12.30 Uhr ereignete sich am Dienstag, im Bereich der Gothaer Straße, ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr von einem Parkplatz aus auf die Straße und missachtete vermutlich die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Es kam zur Kollision mit einem Suzuki, der die Gothaer Straße in Richtung Herbsleben befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza, welche sich zum Unfallzeitpunkt in der Ortslage befanden, nahmen den Unfall auf und führten bei dem Fahrer des Suzuki einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille. Anschließend wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

