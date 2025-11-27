Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Mülheim an der Mosel (ots)

Am 26.11.2025 zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallbeteiligter ein Firmengelände in der Industriestraße 6 in Mülheim an der Mosel.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell