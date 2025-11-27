PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wittlich (ots)

Am 26.11.2025 gegen 17:00 Uhr befuhr eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Friedrichstraße in Wittlich.

Im Bereich des dortigen Tankstellengeländes beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt eine 86-jährige Fußgängerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Fußgängerüberweg zu überqueren.

Die Fahrzeugführerin übersah die Fußgängerin und kollidierte mit dieser.

Die Fußgängerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 07:04

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Mülheim an der Mosel (ots) - Am 26.11.2025 zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallbeteiligter ein Firmengelände in der Industriestraße 6 in Mülheim an der Mosel. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 07:02

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Kinderbeuern (ots) - In einem nicht näher einzugrenzenden Zeitraum der letzten zwei Wochen befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Bundesstraße 421 im Bereich von Kinderbeuern und Bengel. Hier kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte ein neben der Fahrbahn stehendes Schild. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 07:01

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti an Fahrzeug

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 25.11.2025, 19:00 Uhr bis 26.11.2025, 06:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Clara-Viebig-Realschule in Wittlich abgestellten Bus. Diesen beschädigten sie durch Aufbringen eines Graffitis. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren