POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Wittlich (ots)
Am 26.11.2025 gegen 17:00 Uhr befuhr eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Friedrichstraße in Wittlich.
Im Bereich des dortigen Tankstellengeländes beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt eine 86-jährige Fußgängerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Fußgängerüberweg zu überqueren.
Die Fahrzeugführerin übersah die Fußgängerin und kollidierte mit dieser.
Die Fußgängerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.
Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.
