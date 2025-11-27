PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Graffiti im Weidendelltunnel und an der Grundschule Karlshausen

Zweifelscheid / Karlshausen (ots)

Im "Weidendelltunnel" / Enztalradweg in der Gemarkung Zweifelscheid wurden die 4 Ziegeltunnelwände im Zeitraum zwischen dem 21.11.2025 und dem 24.11.2025 mit Sprühfarbe in lila und pink beschmiert. In diesem Zeitraum wurde auch die Grundschule in Karlshausen beschmiert so dass hier ein Tatzusammenhang wahrscheinlich ist. Zeugen zu den Taten werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-9685-0 oder per E-Mail unter pibitburg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
<http://www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg>

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 27.11.2025 – 07:05

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Wittlich (ots) - Am 26.11.2025 gegen 17:00 Uhr befuhr eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Friedrichstraße in Wittlich. Im Bereich des dortigen Tankstellengeländes beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt eine 86-jährige Fußgängerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Fußgängerüberweg zu überqueren. Die Fahrzeugführerin übersah die Fußgängerin und ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 07:04

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Mülheim an der Mosel (ots) - Am 26.11.2025 zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallbeteiligter ein Firmengelände in der Industriestraße 6 in Mülheim an der Mosel. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten ...

    mehr
