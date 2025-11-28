Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Greimerath (ots)

Am 27.11.2025 zwischen 12:30 Uhr und 19:10 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Oberdorf 10" in Greimerath.

Hier hebelten sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf, gelangten so in das Innere des Anwesens und verließen die Tatörtlichkeit über die Terrassentüre.

Die genaue Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.

Möglicherweise wurden die Täter durch herannahende Zeugen in ihrem Vorhaben gestört.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

