PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Greimerath (ots)

Am 27.11.2025 zwischen 12:30 Uhr und 19:10 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Oberdorf 10" in Greimerath.

Hier hebelten sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf, gelangten so in das Innere des Anwesens und verließen die Tatörtlichkeit über die Terrassentüre.

Die genaue Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.

Möglicherweise wurden die Täter durch herannahende Zeugen in ihrem Vorhaben gestört.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 07:04

    POL-PDWIL: unsachgemäßer Umgang mit Abfällen, Brand auf Baustelle

    Wittlich (ots) - Am 27.11.2025 gegen 17:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über ein Brandgeschehen im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine größere Menge von Bau- und Abrissabfällen im Bereich einer Baustelle brannte. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, die Gefahr einer unkontrollierten Ausbreitung bestand nicht. Vor Ort wurden durch die ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 13:44

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Salmtal (ots) - Am 26.11.2025 gegen 15:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Personenkraftwagen, einem dunklen Audi, die Landstraße 141 zwischen Salmtal und Wittlich. Hier überholte er einen vorausfahrenden Personenkraftwagen, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Eine 55-jährige, sich im Gegenverkehr befindliche, Fahrzeugführerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:36

    POL-PDWIL: Graffiti im Weidendelltunnel und an der Grundschule Karlshausen

    Zweifelscheid / Karlshausen (ots) - Im "Weidendelltunnel" / Enztalradweg in der Gemarkung Zweifelscheid wurden die 4 Ziegeltunnelwände im Zeitraum zwischen dem 21.11.2025 und dem 24.11.2025 mit Sprühfarbe in lila und pink beschmiert. In diesem Zeitraum wurde auch die Grundschule in Karlshausen beschmiert so dass hier ein Tatzusammenhang wahrscheinlich ist. Zeugen zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren