Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Manderscheid (ots)

Am 27.11.2025 gegen 17:52 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Kellertüre in das Anwesen "Feldstraße 3" in Manderscheid ein.

Durch einen sich im Anwesen befindlichen Zeugen wurden die Täter überrascht, so dass diese fluchtartig das Anwesen verließen.

Die genaue Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell